В России повысят скоростной порог на трех федеральных трассах

Не исключено, что это произойдет в конце года

Автомобилисты нашей страны получили шанс легально ускориться на определенных участках трасс «Таврида», М-3 «Украина» и М-4 «Дон». Ближе к концу 2026 года Росавтодор может поднять на перечисленных магистралях лимит разрешенной скорости с 90 до 110 км/ч.

Анатолий Белецкий

Об этом 25 мая сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на упомянутое ведомство. По словам его представителей, пока на большей части «Тавриды» автомобилистам запрещено двигаться быстрее 90 км/ч. Главным условием для увеличения установленного лимита стала установка стационарного освещения, сейчас уже проводят необходимые работы.

Сегодня российским водителям позволено ехать, сохраняя скорость 110 км/ч, по автодорогам М-2 «Крым», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», а также М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-12 «Восток». Аналогичные правила действуют на Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга и на отрезках трассы А-217 «Приморское полукольцо».

Скорее всего, количество участков с повышенным скоростным режимом в стране будет только расти. Пока таким образом функционирует 33% дорожной сети госкомпании «Автодор».

Напомним, до 130 км/ч можно разгоняться на трассе М-11 «Нева» и обходе Новой Усмани и Рогачевки по трассе М-4 «Дон».

