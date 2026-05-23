Майский разгон: почему число ДТП подскакивает почти на 20%

В мае российские дороги фактически переходят в летний режим. Водители чаще выезжают за город, растет нагрузка на вылетные магистрали, на улицы и трассы возвращаются мотоциклисты, увеличивается число пользователей электросамокатов и других СИМ, а средняя скорость движения становится выше. На этом фоне аварийность начинает расти уже в первые недели теплого сезона.

Если посмотреть на месячную динамику аварийности, она показывает ярко выраженный сезонный всплеск. К примеру, в мае 2025 года произошло свыше 11 000 ДТП против примерно 9200 в апреле. Рост составил почти 20%.

Май становится первым месяцем, когда дорожная система выходит из «зимней осторожности». К регулярным городским поездкам добавляются дачные маршруты, первые отпускные выезды и растущий транзитный трафик. Дополнительный риск создают более уязвимые участники дорожного движения.

В частности, по итогам 2025 года количество аварий с участием электросамокатов в России выросло на 26%. И уже в году нынешнем в стране произошло свыше 490 таких ДТП, в которых пострадали порядка 520 человек. При этом более 330 аварий с СИМ произошло по вине самих пользователей.

Главным нарушением в теплый сезон традиционно остается превышение скорости. Хорошая видимость и сухое покрытие нередко создают у водителей ощущение дополнительного контроля, но именно скорость — ключевой фактор, который одновременно повышает и риск ДТП, и степень тяжести его последствий. Для Московской области это актуально из-за высокой плотности трафика и интенсивного маятникового движения: большое количество москвичей регулярно выезжает за город.

— В 2026 году камеры зафиксировали около 4,6 млн нарушений скоростного режима. При этом именно скорость часто становится причиной столкновений — самого распространенного вида ДТП в регионе. С начала года в Подмосковье произошло 382 таких происшествия, в которых 59 человек погибли, еще 535 получили ранения, — отмечает министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.

Еще один сезонный фактор риска в мае — управление автомобилем в нетрезвом виде. Праздничные застолья, массовые поездки на дачи и вечерние возвращения по загородным трассам способствуют росту числа таких нарушений. В 2025-м в России было зафиксировано 11 028 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибли 3336 человек, еще 13 873 получили ранения. Хотя число таких аварий снизилось на 4% год к году, тяжесть последствий остается крайне высокой.

В Подмосковье в 2025 году задержали более 17 000 нетрезвых водителей, причем каждый шестой совершил нарушение повторно. По вине нетрезвых «рулевых» в регионе случилось 335 ДТП: 119 человек погибли, 358 получили ранения. При этом именно Подмосковье остается одним из самых проактивных регионов с точки зрения профилактики ДТП.

В теплый сезон здесь проходит социальный раунд «Трезвый водитель», организатором которого выступает ГИБДД. К ней присоединяются Минтранс Подмосковья и ГК «Урбантех». Волонтеры компании вместе с сотрудниками ГАИ раздают водителям уникальные открытки-кейсы. Внутри не только информация о последствиях нетрезвого вождения и времени выведения разных видов алкоголя из организма, но и три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. Этот простой и практичный инструмент самоконтроля помогает быстро оценить наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе перед поездкой.

Сдерживать сезонный рост нарушений помогают и комплексы фото- и видеофиксации. В Московской области работает порядка 2200 дорожных камер, включая передвижные. Их устанавливают прежде всего на аварийно-опасных участках, где контроль должен не только выявлять нарушения, но и менять поведение водителей.

— Главная задача системы фото- и видеофиксации — не выписать как можно больше штрафов, а изменить модель поведения водителей. В мае и летние месяцы интенсивность движения на подмосковных трассах растет, и камеры фиксируют больше потенциальных нарушений. Однако мы видим, что даже кратковременное присутствие комплекса снижает среднюю скорость потока и количество грубых превышений. Люди привыкают к камерам, сбрасывают скорость на опасных участках. Это и есть устойчивый профилактический эффект, — отметил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Майский скачок аварийности — сезонная закономерность. Он возникает по нескольким причинам: рост трафика, изменение манеры вождения, праздничные поездки, скорость и появление на дорогах уязвимых участников дорожного движения. Поэтому именно май становится ключевым месяцем для профилактики перед летним пиком аварийности. А водителям следует быть более внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим, не садиться за руль после употребления алкоголя и учитывать, что теплый сезон делает поток не только быстрее, но и сложнее.