В Москве 30 мая перекроют десятки улиц и набережных

В ближайшую субботу, 30 мая, в столице временно перекроют множество центральных улиц и внушительный список набережных. Ограничительные меры для автомобилистов связаны с проведением забега «Зеленый марафон».

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max московский департамент транспорта, с 01:00 до 20:00 не удастся проехать по улицам Варварке, Ильинке и Москворецкой, одновременно будут недоступны Васильевский Спуск и Большой Москворецкий мост.

На Гончарной и Краснохолмской набережных с 07:00 до 11:45 водителей ждут аналогичные препятствия, с 07:00 до 11:45 придется избегать Котельнической набережной. С 07:00 до 12:30 необходимо объезжать стороной Софийскую и Раушскую, Космодамианскую и Устьинскую набережные. В том же интервале закроют Яузскую и Садовническую улицы, Устьинский проезд, Большой и Малый Устьинский мосты.

С 07:00 до 13:15 заблокируют Болотную улицу вместе с Москворецкой и Пречистенской набережными. В том же списке Старая и Новая площади, Фалеевский переулок и Китайгородский проезд.

Кремлевскую набережную изолируют с 07:00 до 13:45, улицу Лужники — до 12:15. С 07:30 до 12:30 в перечень закрытых набережных попадает Лужнецкая, до 12:45 обездвижат Хамовнический Вал, а до 13:00 — Фрунзенскую набережную.

В ведомстве добавили, что 30 мая с 00:01 и до окончания забега парковка на всех участках временных ограничений будет запрещена.