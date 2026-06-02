В Подмосковье запущено движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги

Свежий отрезок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) соединил Егорьевское шоссе и платный участок магистрали М-12 «Восток». Движение пока запущено в тестовом режиме, то есть работы еще не полностью завершены.

Как сообщает пресс-служба правительства Московской области, финальная стадия продлится до ближайшей осени. Но уже в сентябре ЮЛА будет доступна автомобилистам целиком. В общей сложности появится 45 км прямой дороги и еще около двух десятков займут развязки и подходы, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Южно-Лыткаринская автодорога считается значимым концессионным проектом, в реализацию которого вложены средства не только из регионального, но и из федерального бюджета. В итоге трасса получит от четырех до шести полос, протянувшись через четыре округа. К ним относятся Балашиха, Люберцы, Лыткарино и Ленинский.

Напомним, магистраль ЮЛА задумывалась в качестве южного дублера МКАД. В будущем за проезд начнут брать деньги. Согласно предварительной информации, километр оценят в 10 рублей.