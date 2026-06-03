Со столичных дорог исчезнет 100 000 машин

Совсем скоро автодороги Москвы станут свободнее в связи с наступлением каникул и сезона отпусков. В начале лета город потеряет около 4% привычного трафика. В будни он снизится примерно на 100 тыс. автомобилей, а в выходные — на 7% или 270 тыс. машин.

Но со временем они вернутся

Согласно прогнозу Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в то же время по пятницам вылетные магистрали Первопрестольной будут загружены в направлении области. По воскресеньям пробки ожидаются на въезд в столицу.

Ощутимее всего летний сезон повлияет на Кутузовский проспект, автомобилисты получат возможность быстрее добираться до точки назначения из центра. Аналогичная ситуация должна сложиться на Волоколамском шоссе, а также Алтуфьевском, Дмитровском и на проспекте генерала Дорохова.

В то же время поездки через внешнюю сторону Садового кольца могут оказаться более длительными. Возможны заторы на Волгоградском проспекте и Осташковском шоссе в сторону центра, плюс на шоссе Энтузиастов при движении в область.

Хотя летом московские магистрали обычно менее загружены, это не говорит о том, что нужно превышать скорость, отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.