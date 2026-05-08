Нам любые дороги дороги: почему в России отвратительно и долго ремонтируют бесплатные трассы

В стране запущен масштабный проект, предусматривающий в том числе глобальные работы по ремонту региональных и федеральных трасс. Но, как говорится, есть нюанс. Эта программа нацелена строго на поддержание «условно бесплатных» дорог, да темпы ее воплощения в жизнь, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», вызывают недоумение.

В России полным ходом идет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включающего, в том числе, приведение в нормативное состояние до 2030 года 60% дорог региональной сети, а также 85% федеральных трасс и дорожной сети агломераций. Такие цели и масштабы озвучил Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках совещания Президента РФ с правительством, прошедшего еще в ноябре прошлого 2025-го.

Спустя полгода после этого доклада дорожное строительство, по логике портала «АвтоВзгляд», должно выйти на тот уровень, на котором и за пределами столицы становятся заметными конкретные меры по реализации программы: все-таки 2030-й не за горами. И надо признать, что масштабы работ по созданию всевозможных платных участков в России действительно впечатляют. Но как обстоят дела с поддержанием остальных направлений нашей Необъятной?

— Речь в упомянутом выше докладе шла как раз про условно бесплатные дороги, — настаивает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Именно «условно», поскольку абсолютно бесплатных транспортных артерий не бывает: в цену топлива в России всегда включается акциз, который собирается для содержания дорожной сети. Соответственно, каждый участник движения, эксплуатирующий ТС, которое ездит на горючем — бензине или дизельном топливе — платит этот налог. Данным акцизом в нашей стране не облагаются только электромобили, которых у нас пока очень мало, — отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Итак, проект «Инфраструктура для жизни», как указывает Шкуматов, затрагивает обновление именно той части дорожной сети, пользование которой не является отдельной, «сверхакцизной» услугой. Ремонт остальных магистралей — имеющих официальный коммерческий статус и находящихся в управлении госкомпании «Автодор» — идет за счет прямых поступлений от продажи услуги проезда по ним. Поддержки из бюджета этот оператор, по утверждению эксперта, не получает.

Тем не менее у портала «АвтоВзгляд» складывается ощущение, что работы по поддержанию «условно бесплатных» транспортных артерий в Центральной России заметно отстают от масштабов сооружения безусловно платных. Свежий пример — нынешняя ситуация на Киевском шоссе (М3 «Украина») и вдоль него на участках между Наро-Фоминском и Малоярославцем, о которой мы рассказывали совсем недавно.

Первый участок — до границы с Калужской областью — выглядит этаким «триумфом воли» компании «Автодор», сумевшей за пару лет создать высококачественную скоростную трассу там, где люди годами мучились в пробках. Цена вопроса — новый пункт взимания платы (ПВП) на 86-м км шоссе к уже двум имеющимся, расположенный у границы двух регионов.

Второй участок (не сданный по состоянию на начало мая 2026 года) представляет собой грандиозную стройплощадку, растянувшуюся на десятки километров, которую вынуждены преодолевать автомобилисты, чьи конечные пункты следования находятся в окрестностях Балабанова, Обнинска или еще дальше. При этом удовольствие преодоления всех трех ПВП на «Киевке» в обе стороны в выходные в настоящее время обходится рядовому частнику в 1040 руб.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Можно, конечно, попробовать объехать все это по альтернативному маршруту, который с готовностью предложит любой корректно работающий навигатор. Однако если воспользоваться такой возможностью, то придется не только потерять в пути дополнительно не менее получаса, но и подвергнуться серьезному риску попадания в ДТП.

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» лично убедился в этом, специально проехав по пролегающим вдоль М3 разбитым однополосным дорогам, местами напоминающим партизанские тропы. Он так и не понял, в чем именно выражается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», например, в районе пос. Детчино (который предстоит преодолеть любому, кто, направляясь в сторону Москвы, хочет объехать ПВП на 136-м км).

Мы ни в коем случае не допускаем мысль, будто средства, выделенные на обновление условно бесплатного полотна в соседнем с Подмосковьем регионе, могли попросту исчезнуть «на полпути» до места назначения. Вероятно, сейчас грандиозные ремонтные работы развернулись где-нибудь на Урале, в Ставрополье, на Дальнем Востоке и в других регионах страны.

А до многочисленных региональных дорог Центральной России (вполне вероятно, пребывающих в чуть более качественном состоянии) еще дойдет своя очередь. Что ж, будем с нетерпением ждать этого момента. Но независимо от того, проведут ли вожделенные ремонты дорог или нет, оплачивать «условно бесплатный» проезд придется, безусловно, каждому, чей автомобиль оснащен ДВС.