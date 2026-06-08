Российским водителям объяснили, когда не нужно будет платить за парковку

В обозримой перспективе в нашей стране изменятся правила оплаты парковки. Минтранс разработал профильный законопроект, где пропишут не только наличные и безналичные способы внесения денег, но и альтернативные. Сейчас документ проходит этап общественного обсуждения, оно продлится почти до конца июня.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителей министерства, в случае одобрения инициативы властями нашим автомобилистам больше не придется тратиться на платную парковку, если рассчитаться за нее будет невозможно по причинам, которые не зависят от потенциального плательщика.

В целом проект нового федерального закона призван закрепить определение парковочной деятельности и выстроить единую систему управления стоянками. Городские и муниципальные площадки попадут в общий реестр, обеспечивающий возможность контролировать их состояние, доступность, а также вести учет.

Речь идет о создании централизованного управления парковочным пространством. Ожидается, что регионы сами выберут способы оплаты, доступ к которым будет обязательством местных властей. Водителям выделят сутки на внесение нужной суммы, подобная практика уже внедрена в некоторых субъектах.