9

Российским водителям объяснили, когда не нужно будет платить за парковку

Минтранс готовит нововведения

В обозримой перспективе в нашей стране изменятся правила оплаты парковки. Минтранс разработал профильный законопроект, где пропишут не только наличные и безналичные способы внесения денег, но и альтернативные. Сейчас документ проходит этап общественного обсуждения, оно продлится почти до конца июня.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским водителям объяснили, когда не нужно будет платить за парковку

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителей министерства, в случае одобрения инициативы властями нашим автомобилистам больше не придется тратиться на платную парковку, если рассчитаться за нее будет невозможно по причинам, которые не зависят от потенциального плательщика.

В целом проект нового федерального закона призван закрепить определение парковочной деятельности и выстроить единую систему управления стоянками. Городские и муниципальные площадки попадут в общий реестр, обеспечивающий возможность контролировать их состояние, доступность, а также вести учет.

Речь идет о создании централизованного управления парковочным пространством. Ожидается, что регионы сами выберут способы оплаты, доступ к которым будет обязательством местных властей. Водителям выделят сутки на внесение нужной суммы, подобная практика уже внедрена в некоторых субъектах.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует