В Москве обновили светофоры

В 2026 году в столице установили дюжину новых светофоров и модернизировали более 120 действующих. Появились дополнительные секции для поворота и разворота, добавились кнопки для пешеходов.

С начала года работы провели по 135 адресам

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max московский департамент транспорта, режимы работы светофоров в Первопрестольной были скорректированы более тысячи раз. Прежде всего уделялось внимание участкам концентрации дорожных аварий, а также локациям, расположенным неподалеку от школ и больниц.

Соответствующие работы выполнили по 135 адресам практически во всех округах столицы. В случае ЦАО речь идет о 37 адресах, плюс 21 и 17 адресов в ЗАО и СВАО.

Например, светофор появился на перекрестке улиц Ивана Франко и Полоцкой, сделав безопаснее один из основных пешеходных маршрутов района к станции МЦД-1 «Рабочий Поселок», проходящий через проспект Багратиона. Еще светофоры установили на перекрестке улиц Молодцова и Полярной на переходе через трамвайные пути, который раньше был нерегулируемым. Также светофор появился на перекрестке Новокуркинского и Машкинского шоссе рядом со школой.