Эксперт рассказал о рисках нецелевого использования штрафов ГИБДД, направляемых на ремонт дорог

Регионы обяжут тратить поступившие в местный бюджет штрафы за нарушение ПДД исключительно на улучшение дорог — ликвидацию аварийно-опасных участков, организацию движения и устранение условий, способствующих возникновению ДТП. Соответствующие поправки в нормативные акты планируют внести уже в 2026 году. Но не затеряются ли эти деньги в массе других расходов, и как отследить их целевое использование, выяснил портал «АвтоВзгляд».

— Для реализации задуманного в России уже сформирована соответствующая база: с 1 января 2025 года 75% от всех оплаченных штрафов за нарушения ПДД поступает в бюджеты регионов, и многие субъекты направляют эти средства в свои дорожные фонды, — комментирует ситуацию CEO компании Carcraft Group Даниэль Зеленский. — Иными словами, для достижения заявленной цели фундаментальных изменений в Бюджетный кодекс не потребуется — поправки внесут на уровне региональных актов.

Главное — юридически закрепить запрет на использование этих средств для других целей, кроме ликвидации аварийных участков и совершенствования организации движения. Что касается возможных остатков, то, напомню, дорожные фонды по своей природе — накопительные. То есть логика бюджетного процесса и практика работы подсказывают, что остатки, скорее всего, не сгорают, а переносятся на следующий год.

Однако при этом я вполне допускаю, что если «штрафные сборы» окажутся систематически выше потребностей в ремонте, регионы могут сократить другие источники финансирования различных дорожных работ...

На какие работы разрешат тратить деньги? Зеленский перечислил: установка и модернизация светофоров, нанесение разметки, монтаж дорожных знаков, устройство шумовых полос, островков безопасности и, конечно, установка камер фото- и видеофиксации. Также сюда относят исправление геометрии дороги, улучшение освещения и замену барьерных ограждений.

Самый чувствительный вопрос — не появится ли у регионов финансовая заинтересованность в увеличении штрафов? Собеседник портала «АвтоВзгляд» соглашается, что такой риск нельзя исключать. По его словам, когда деньги от штрафов пойдут напрямую на ремонт дорог, у местных властей может возникнуть неявный стимул к ужесточению системы наказаний путем, скажем, увеличения группировки комплексов фиксации на подведомственной территории.

— Но тут есть и сдерживающие факторы, подчеркивает специалист. — Контроль за фиксацией нарушений ПДД остается за Госавтоинспекцией — законопроект, который позволял бы регионам самостоятельно администрировать штрафы с камер, Госдума отклонила. Кроме того, действует общественный и прокурорский надзор. В частности, практика концессионных соглашений по камерам уже привлекала внимание надзорных органов, так что серьезных и массовых злоупотреблений ждать не стоит, — резюмирует Зеленский.