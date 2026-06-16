Россиян призвали не штрафовать за самовольный ремонт дорог

В России предложили отменить возможные штрафы за своевольный ремонт дорог местного значения и придомовой территории. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Профильный документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Авторами инициативы выступили парламентарии фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в действующих правилах не прописаны четкие различия между стремлением граждан залатать дорожное покрытие и действиями, которые вредят ему или создают помехи дорожному движению. Поэтому есть риск штрафа даже за благие намерения, направленные исключительно на восстановление возможности безопасного проезда.

Суть предлагаемых нововведений заключается в том, чтобы не применять административную ответственность в случае непосредственного ремонта упомянутых дорог. При одобрении законопроекта будет дополнена статья 12.33 КоАП РФ. Сейчас в ней предусмотрен только штраф за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.