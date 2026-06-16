В центре Москвы перекроют дороги в ночь на 21 июня

В столице ограничат автомобильное движение в ночь с 20 на 21 июня. Водителям придется объезжать стороной внушительное количество центральных улиц и набережных. Они будут недоступны из-за проведения «Ночного забега».

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает московский дептранс. Ведомство предупреждает, что не удастся проехать по Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях с 00:01 18 июня до 12:00 21 июня.

С 15:00 20 июня до 02:00 21 июня автомобилисты не смогут попасть на Тестовскую улицу от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной. То же самое будет на Пресненской набережной от Тестовской до Краснопресненской набережной и на ней же от Пресненской до Смоленской набережной.

Для водителей с 20:00 20 июня до 02:00 21 июня закроют Шелепихинскую набережную от улицы Эрисмана до Тестовской. На улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной ограничения будут действовать с 21:00 20 июня до 00:50 21 июня.

С 21:00 20 июня до 01:00 21 июня не стоит пытаться проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской набережной до Бородинского моста. Такая же картина ждет любителей ночных поездок на Бородинском мосту от Смоленской улицы до Большой Дорогомиловской улицы и на Большой Дорогомиловской улице от Бородинского моста до 1-й Бородинской улицы в сторону области.

С 21:00 20 июня до 01:20 21 июня придется избегать набережную Тараса Шевченко от Бородинского моста до Новоарбатского. До 01:30 лучше ездить мимо Бережковской набережной от Бородинского моста до Воробьевского шоссе. А до 01:40 не нужно появляться на Воробьевском шоссе от Бережковской набережной до улицы Косыгина. Наконец, до 02:00 автомобилистов не пустят на улицу Косыгина от Воробьевского шоссе до Мичуринского проспекта в сторону Воробьевского шоссе, а также от Мичуринского проспекта до Университетской площади в обоих направлениях.