Куда прешь: что делать, если на оживленной магистрали отключились электронные регулировщики

В дневные часы даже на очень оживленных перекрестках большого города могут оказаться отключенными светофоры. При этом и сотрудники ГАИ на проблемном участке появляются, увы, далеко не всегда. А в Москве такие ситуации в последние дни наблюдаются регулярно, причем в разных районах. В итоге естественным образом резко повышают риски ДТП. Однако эксперт Петр Шкуматов заверил портал «АвтоВзгляд», что правила предельно ясно разъясняют, как следует действовать в подобных обстоятельствах.

Одной из причин этой «эпидемии» столичные власти называют весеннюю перенастройку режима работы электронных регулировщиков. И утверждают, что эта процедура необходима для повышения удобства всех участников движения. При этом подчеркивают, что всегда учитывается конкретная обстановка, «чтобы изменения не повлияли на общую загруженность дорог», то есть выбирается время, когда на улицы и магистрали выезжает меньше автомобилей — праздники, выходные.

Увы, на практике происходит иначе и нередко в часы пик на отдельно взятом перекрестке вдруг перестают работать абсолютно все светофоры, а живого регулировщика — сотрудника ДПС, который, по идее, мог бы контролировать ситуацию, на проблемном месте просто, повторим, нет. В итоге, даже если дело обходится без аварий, в таких случаях на проезжей части наступает бедлам. Отдельный вопрос — почему все-таки работы не ведутся в ночное время — оставим пока за скобками. И ответим на другой — как же действовать участникам движения и по какому принципу будут выбирать «крайнего» в случае ДТП?

— Вообще, на таких дорогах, где организованы регулируемые перекрестки, вместе со светофором должны висеть, в том числе, те самые заветные знаки приоритета — «Главная дорога» и «Уступи дорогу», — рассказывает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — И записано в ГОСТе. Но если даже их по какой-то причине нет, описанная ситуация очень проста с точки зрения ПДД.

Если на двух асфальтированных дорогах не установлены знаки приоритета (неважно, кстати, насколько широких — допустим, одна может быть из шести полос, а прилегающая — из двух), то водители должны руководствоваться принципом помехи справа. То есть пропускать любой транспорт, который приближается с правой. И только трамвай, если он ходит через этот перекресток, имеет безусловный приоритет перед всеми.

Соответственно, водитель, который намерен повернуть налево, даже если он хочет попасть с шестиполосной дороги на двухполосную, при отсутствии знаков приоритета обязан уступать всем, кто едет со встречного направления, — уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Если в условиях, когда на перекрестке не работает светофор и отсутствуют знаки приоритета, а при этом происходит авария, ГАИ будет рассматривать эту ситуацию как происшествие на перекрестке равнозначных дорог, поясняет Шкуматов. Соответственно, виноватым признают водителя, у которого была помеха справа, даже если он ехал по широкому проспекту, а по правую руку была обычная прилегающая улица. Этот сценарий вполне четко расписан, понятен и должен быть на 100% ориентиром для всех участников движения.

Заметим: специфика оживленных перекрестков в крупных городах (включая как Москву, так и другие мегаполисы страны) такова, что в случае отключения на них посреди бела дня светофорного регулирования даже знаки приоритета не гарантируют порядка. На практике поток на шестиполосной магистрали с символом «Главная дорога» может оказаться настолько мощным, что намеренные повернуть на автостраду участники движения, перед которыми вместо светофора «заработал» знак «Уступи дорогу», порой довольно долго не могут этого сделать.

А сами они, «дорвавшись», наконец, до шанса повернуть, вполне способны вывести из себя своих оппонентов, уже едущих по главной дороге. Да и отсутствие знаков еще не означает, что все спешащие по своим делам водители в курсе требования проезжать временно нерегулируемый перекресток по правилу правой руки, независимо от количества полос пересекающихся дорог.

То есть в реальности дорожные знаки, которые, по идее, должны эффективно заменять неработающие светофоры, не всегда обеспечивают порядок. В свою очередь, сами перекрестки обычно становятся регулируемыми не просто так, а в связи с резко усилившейся интенсивностью движения, которая не спадает лишь оттого, что потухли разноцветные сигналы. Остается только радоваться, что отключения светофоров там, где они по большому счету необходимы, случаются — по крайней мере, в Москве — довольно редко и длятся не очень долго.