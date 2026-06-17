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В Госдуме предложили увеличить бесплатный интервал на парковках

Сейчас короткие остановки часто считаются полноценной стоянкой

В России призвали ввести единый стандарт парковки, расширив бесплатное окно для автомобилистов до 20 минут. Инициативная группа депутатов Госдумы направила соответствующее письмо главе Минтранса Андрею Никитину.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Госдуме предложили увеличить бесплатный интервал на парковках

Как сообщает ТАСС, идея принадлежит фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Парламентарии подчеркнули, что на сегодняшний день пользователи платных городских парковок нередко сталкиваются с ситуацией, когда короткая стоянка формально превращается в полноценную парковочную сессию.

Из-за сложившейся ситуации возникла идея о закреплении минимального бесплатного парковочного стандарта на федеральном уровне. Предполагается не штрафовать водителей и не брать с них деньги, если автомобиль покидает стоянку в течение первых 20 минут.

По мнению депутатов, одобрение нововведения даст возможность снизить социальное напряжение вокруг платных парковок, а заодно повысить доверие населения к дорожному регулированию. Таким образом сохранится оборачиваемость парковочных мест, а городская транспортная инфраструктура станет удобнее.

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