В Госдуме предложили увеличить бесплатный интервал на парковках

В России призвали ввести единый стандарт парковки, расширив бесплатное окно для автомобилистов до 20 минут. Инициативная группа депутатов Госдумы направила соответствующее письмо главе Минтранса Андрею Никитину.

Как сообщает ТАСС, идея принадлежит фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Парламентарии подчеркнули, что на сегодняшний день пользователи платных городских парковок нередко сталкиваются с ситуацией, когда короткая стоянка формально превращается в полноценную парковочную сессию.

Из-за сложившейся ситуации возникла идея о закреплении минимального бесплатного парковочного стандарта на федеральном уровне. Предполагается не штрафовать водителей и не брать с них деньги, если автомобиль покидает стоянку в течение первых 20 минут.

По мнению депутатов, одобрение нововведения даст возможность снизить социальное напряжение вокруг платных парковок, а заодно повысить доверие населения к дорожному регулированию. Таким образом сохранится оборачиваемость парковочных мест, а городская транспортная инфраструктура станет удобнее.