Названы премиальные авто, которые чаще всего паркуют в Москве с нарушениями

С начала 2026 года в столице отслеживали водителей премиальных автомобилей, предпочитающих игнорировать правила остановки и стоянки. Оказалось, что чаще других такими нарушениями грешат владельцы иномарок с шильдиками Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил московский департамент транспорта, опираясь на результаты мониторинга Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Специалисты целенаправленно отслеживали, владельцы каких машин в Первопрестольной предпочитают оставлять свой личный транспорт в зоне действия знаков 3.27 и 3.28 — «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».

Как выяснилось, помимо представителей большой немецкой тройки, в первую пятерку также попали японские Lexus и британские Land Rover. За ними пристроились немецкие Porsche.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, игнорирование правил остановки и стоянки создает ощутимые неудобства для всех участников дорожного движения. Дело может кончиться аварией, поэтому хозяева машин любого класса обязаны соблюдать требования ПДД, подчеркнул чиновник.