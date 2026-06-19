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Дублеру Рублевского шоссе добавят выделенную полосу

Это позволит автомобилистам сэкономить время в пути

С 11 июня на дублере Рублевского шоссе в Москве появится новая выделенная полоса для общественного транспорта. Ее протяженность составит четыре сотни метров.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Дублеру Рублевского шоссе добавят выделенную полосу

Как сообщается на сайте столичной мэрии, нововведение ускорит движение автомобилей благодаря оптимизации проезда на соседних перекрестках, а заодно даст возможность снизить задержки автобусов.

В часы пик время в пути снизится более чем в два раза, быстрее поедут такси, отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, в будние дни на указанном участке сейчас совершают около 40 тыс. поездок.

«Выделенка» будет начинаться от дома 34, корпуса 1 на Рублевском шоссе и протянется до Рубежного проезда. За час там смогут проезжать более 28 автобусов и электробусов.

Напомним, в прошлом году выделенные полосы появились на 27 участках московских дорог. А скорость движения транспорта выросла на восьми.

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