В Госдуме призвали ввести новый абонемент на платную парковку

Депутаты Госдумы предложили внедрить месячные абонементы на платную парковку в федеральном масштабе. Речь идет обо всех городах страны, где действует соответствующее общее пространство.

Как сообщает РИА «Новости», идея принадлежит фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Профильное обращение уже направлено главе Минтранса Андрею Никитину.

Новый вид абонементов планируют оформлять на конкретный автомобиль в электронном виде. Зона действия может быть ограничена одной парковочной зоной или несколькими, либо городской чертой.

Пока есть мысль привязать ценники к реалиям конкретного региона или муниципалитета с оглядкой на уровень спроса, транспортную ситуацию и задачи регулирования парковочного пространства.

Согласно задумке авторов, нововведение должно снизить количество штрафов из-за несвоевременной оплаты стоянки или в случае технических проблем с поступлением денег. В то же время ожидается повышенная предсказуемость расходов и более стабильные денежные перечисления за пользование парковкой.