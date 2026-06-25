К концу года федеральную трассу М-12 продлят до Тюмени

Скоростная автотрасса М-12 «Восток» соединит Екатеринбург и Тюмень до начала следующего года. Магистраль продлят более чем на 300 км, ее развитие является приоритетной задачей для Росавтодора и госкомпании «Автодор» под контролем правительства.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал руководитель упомянутого ведомства Роман Новиков. По его словам, в 2026-м в эксплуатацию планируют ввести новые участки трассы, включая обход Богдановича, построенный в Свердловской области. Также должен появиться обход Белоярского — крупного промышленного поселка. Движение от Санкт-Петербурга до Тюмени становится скоростным и бессветофорным, отметил глава Росавтодора.

На сегодняшний день автомобилисты уже могут воспользоваться обходами пяти населенных пунктов в Башкортостане, Нижнекамска и Набережных Челнов. Часть маршрута проходит по уникальному мосту через Каму.

Напомним, в рамках строительства трассы М-12 «Восток» 17-километровый участок автодороги Екатеринбург — Тюмень в конце прошлого года открыли председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор региона Денис Паслер.