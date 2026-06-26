Госдума одобрила законопроект, увеличивающий поставки топлива на заправки

Депутаты Государственной Думы приняли проект закона, который должен снизить напряжение на топливном рынке. Ожидается, что в России теперь вырастут объемы производства бензина. Плюс к нам должно хлынуть импортное горючее по более доступным ценам.

Об этом сообщает «Российская газета». Уточняется, что в случае одобрения нововведений на всех необходимых этапах, они вступят в силу с 1 июня. То есть подразумевается реализация инициативы задним числом.

Суть в том, чтобы представить налоговые льготы малым и средним НПЗ и нефтебазам, занимающимся выпуском бензина марки АИ-92 или с более высоким октановым числом, а также смешивающим прямогонный бензин. Последний, кстати, является продуктом первичной нефтепереработки.

В результате производители топлива смогут рассчитывать на вычет по акцизу на объем сырья, использованного для получения бензина. В противном случае была бы необходимость сначала платить за прямогонный вариант, а уже потом за высокооктановый. Еще предусмотрена субсидия на поставки топлива на внутренний рынок ниже экспортной цены.