Эксперт Пономарев рассказал, как долго можно хранить бензин в канистре

Бензин, оставленный в гараже на долгий срок, способен преподнести владельцу неприятные сюрпризы. И вопреки расхожему мнению, хранится он не годами, а считанные месяцы, после чего начинает терять ключевые свойства прямо в канистре.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. И уточнил, что по ГОСТу гарантийный срок хранения топлива в герметичной спецтаре составляет около года, но лишь при идеальных складских условиях. В обычном гараже все иначе: бензин теряет легкие фракции, окисляется, в нем растет доля смол, он хуже воспламеняется и активнее способствует нагарообразованию.

В металлической или сертифицированной пластиковой канистре, стоящей в тени при умеренной температуре, топливо сохраняет нормальные свойства примерно 3-6 месяцев. После полугода заметно растет риск проблем с запуском, детонации и усиленного нагара, особенно на современных моторах с чувствительной топливной аппаратурой. Главные враги бензина — жара, прямой солнечный свет и частый доступ воздуха при открывании емкости.

Многое зависит и от типа силового агрегата. Старый атмосферный мотор с невысокой степенью сжатия скорее всего простит и полугодовалое топливо, хотя ресурса это ему не добавит. Современные двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом гораздо капризнее: для них выдержанный бензин оборачивается риском отложений на форсунках и клапанах, нестабильными оборотами и ошибками по составу смеси.

С практической точки зрения создавать стратегический запас горючего на годы вперед бессмысленно. Разумнее держать небольшой объем и вырабатывать его в течение 3-6 месяцев. Если канистра простояла около года, содержимое лучше смешать со свежим бензином и ни в коем случае не заливать в чистом виде в турбированный или высокотехнологичный мотор. Экономия на старой канистре способна обернуться затратами на промывку форсунок и ремонт топливной системы, которые многократно перекроют стоимость свежей заправки.