В Москве 4 июля перекроют дороги из-за велофестиваля

В ближайшую субботу, 4 июля, в Москве временно закроют для автомобилистов ряд улиц и набережных. Нововведения коснутся Центрального, Западного и Северо-Западного округа столицы, где планируют провести Московский ночной велофестиваль. Парковку, кстати, тоже запретят.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает дептранс столицы. Согласно информации ведомства, уже 3 июля с 00:01 до 23:59 5 июля закроют движение в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

4 июля с 20:30 до прохождения колонны велосипедистов водителям придется объезжать стороной улицы Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, а также 1905 года и Косыгина. Аналогичные меры введут на Звенигородском, Воробьевском шоссе и проспекте Маршала Жукова. То же самое произойдет на Краснопресненской, Смоленской, Бережковской и Ростовской набережных, плюс Бородинский и Карамышевский мосты.

Еще с 17:00 до окончания мероприятия не удастся проехать по Крылатской улице от дома 2А до дома 8. С 20:00 ограничения дойдут до Университетской площади в каждом направлении, начиная от улицы Косыгина и до Университетского проспекта. Еще с 08:00 4 июля до 07:00 5 июля временно перекроют проезд по велополосе на Крылатской улице от дома 2А до дома 8.

Наконец, с 4 июля с 21:00 и вплоть до завершения велофестиваля будет закрыта крайняя правая полоса на Университетском проспекте в районе пересечения с Университетской площадью при движении по направлению к Мичуринскому проспекту.