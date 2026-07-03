Российские власти намерены разрешить многодетным бесплатную парковку двух авто

Согласно публикации, размещенной на официальном сайте упомянутого ведомства, на дополнительное парковочное место, за которое не придется платить, при полном одобрении нововведений смогут рассчитывать родители четырех и более детей.
Напомним, Минтранс заявлял о намерении внести корректировки перед наступлением лета. Сообщалось, что соответствующую инициативу проработают при участии профильного комитета Госдумы. Речь шла о части плана по внедрению семейноцентричности в транспортной отрасли.
Поскольку именно региональные органы власти определяют право на льготы для многодетных семей, рекомендации адресованы местным чиновникам.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали ввести льготы на покупку больших машин для многодетных.