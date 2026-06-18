В Госдуме призвали ввести льготы на покупку больших машин для многодетных

В России нужно оценить возможность запуска государственных программ, способных облегчить покупку вместительных автомобилей многодетным семьям. Без льгот им сложно обзавестись необходимым личным транспортом.

Им частенько не хватает места в обычных легковушках

Так считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, выступившая с соответствующей инициативой. Однако, по ее словам, сегодня возникают большие вопросы к отечественному автопрому, передает агентство ТАСС.

Нужно предоставить многодетным машины, на которых можно будет ездить всей семьей, либо рассмотреть введение дополнительных льгот на приобретение автомобиля достаточного размера, подчеркнула г-жа Буцкая. Она добавила, что сейчас большие семьи зачастую не помещаются в привычных легковых авто, но в то же время ценник более просторных моделей остается достаточно высоким.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в нашей стране появится знак парковки для автомобилей многодетных семей. Скорее всего, власти примут нужное постановление, не дожидаясь следующего года.