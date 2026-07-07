В центре Москвы 11 июля перекроют дороги из-за парада ретроавтомобилей

В ближайшую субботу, 11 июля, в столице временно ограничат автомобильное движение на некоторых центральных улицах и бульварах. Привычные маршруты окажутся недоступны для простых водителей, поскольку в городе состоится парад ретротранспорта.

Об этом московский дептранс сообщил в своем канале в национальном мессенджере «Макс». Согласно данным ведомства, с 00:01 до 18:00 не удастся воспользоваться Белгородским проездом. С 06:30 до 18:00 аналогичные меры введут на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы. С 10:00 до 18:00 ограничения расширят в сторону улицы Покровки.

В тот же день не стоит заглядывать на участки Садовнического проезда с 08:30 до 12:00. В интервале с 11:30 до 12:30, но не более 10 минут, не будет движения в Садовническом и Устьинском проездах, на Яузском и Покровском бульварах, а также на Большом Устьинском мосту.

Парковку запретят с 00:01 до 20:00 на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой. В то же время не получится оставить машину в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.