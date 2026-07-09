Стало известно, сколько раз водители проехали по ЦКАД с 2021 года

С момента запуска движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), состоявшегося пять лет назад, автомобилисты проехали по ней 410 млн раз. Самыми популярными считаются участки между Домодедово и федеральной трассой М-4 «Дон», а также между ней и магистралью М-2 «Крым».

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодора», под управлением которой находится ЦКАД. Среднесуточная интенсивность потока машин на кольцевой увеличилась на 7% с запуском новых участков. Сейчас в среднем фиксируется более 14 тыс. проездов за 24 часа.

За тот же временной интервал по каждому из наиболее востребованных участков в среднем проезжает по 19 тыс. авто. Максимум, достигнутый 11 июня 2026-го, составил 37 тыс. Предпраздничный день вошел в первую пятерку по среднесуточной интенсивности движения за все время существования трассы, что вылилось почти в 28 тыс. проездов

Наиболее ощутимая динамика наблюдается на участке между автодорогами федерального значения М-11 «Нева» и М-7 «Волга». За последний год показатели подросли на 21%.

Напомним, ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога, А-113) — платная скоростная кольцевая магистраль вокруг Москвы протяженностью 340 км, расположенная примерно в 50 км от МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога).