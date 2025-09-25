Цирк с конями: бесплатных дорог в России к 2030 году может действительно не остаться

Портал «АвтоВзгляд» давно подозревал, что уже сегодня в нашей стране норма об обязательных альтернативных маршрутах платным магистралям — пустая формальность. А эксперт подтвердил эти опасения: нынче фактически невозможно объехать платный участок загородной трассы, не пожалев о потраченных усилиях.

Безудержное желание руководства компании «Росавтодор» сделать платными все без исключения дороги в стране к 2030 году, о чем стало известно в конце прошлой недели, закономерно наделало много шума. И хотя от идеи, которую озвучил представитель федерального агентства Денис Кирюхин, «открестились» в Минтрансе РФ, она, что называется, оставила неизгладимый след. Хотя бы по той причине, что уже в обозримом будущем бесплатный проезд может и в самом деле стать условностью. По крайней мере — за городом.

Буквально в последних числах августа произошло событие, не вызвавшее такого резонанса, как заявление топ-менеджера Росавтодора, но не менее интересное для нашей необъятной. Еще один участок трассы М3 «Украина» — между подмосковной деревней Бекасово и городом Малоярославец в Калужской области — официально стал платным. Распоряжение подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин. Причем платный статус этого отрезка пути сохранится до... 2110 года.

На «Киевке» уже не первый год существует «платка» между 124-м и 194-м километрами — с пунктами взимания платы (ПВП) на 137-м км и 169-м км. И чтобы в выходной добраться из Москвы в Калугу, свернув на Северный обход, нужно заплатить 140 руб. Если же зазеваться и проехать развязку, придется свернуть дальше, «посетив» еще один ПВП за дополнительные 210 руб. А преодоление четырех ПВП на трассе (при сопоставимых размерах оплаты на новых двух, когда они откроются) какому-нибудь гостю столицы из Козельска будет стоить около 700 руб.

Фото: globallookpress.com

Однако по законодательным нормам у каждого платного участка должен быть альтернативный маршрут, и в указе кабмина этот момент формально учтен. В нашем случае объезд будет включать участки М3 (с 51-го по 65-й километр)-ЦКАД (с 251-го по 261-й километр)-А107 «Московское малое кольцо» (с 216-го по 227-й километр)-Калужское шоссе-трасса А130-М3. Правда, если вооружиться картой, то несложно определить, что длина платного участка составит 58,8 км, тогда как альтернативный тянется на 119 км.

Путь явно длиннее и дольше. Причем значительная его часть пролегает по узким дорогам в две, а то и в одну полосу, через населенные пункты с их скоростными ограничениями. И если на участках Киевского шоссе, которые скоро станут скоростными, потеряв при этом бесплатный статус, уже второй год идут масштабные работы по расширению и строительству пешеходных переходов, то облик объездных участков, по всей видимости, останется прежним. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» усомнился в реалистичности наличия бесплатных альтернатив вдоль М3.

— Говорить, что декларированное правило наличия дублирующих бесплатных маршрутов в нашей стране соблюдается, можно с очень большой натяжкой, соглашается вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. — В реальности платные трассы становятся безальтернативными. Называть дорогу, которая пролегает «где-то там вдалеке» через населенные пункты бесплатной альтернативой — это не просто «натяжка», это «цирк с конями».

Если бы «платка» возводилась точно вдоль существующего дорожного полотна, построенного за бюджетные средства, и была построена полностью «с нуля», тогда да — можно заявлять, что есть альтернативная скоростная магистраль. Сейчас же об этом нет и речи. И можно и не зацикливаться на трассе М3. Например, по пути на российский юг в обход платных участков трассы М4 «Дон» навигатор будет стараться «вернуть» авто на скоростной возмездный маршрут. Если же пытаться объехать М4 по указателям, расположенным вдоль трассы, то водителя ждут двухполосные дороги с бесконечными ограничениями по скорости до 60 км/ч, а местами — до 40 км/ч, — говорит наш эксперт.

Фото: globallookpress.com

— Еще один характерный пример — трасса М11 «Нева», за проезд по которой в 2025 году туда-обратно на легковушке придется отдать больше 7000 руб., — продолжает г-н Шапарин. — Объехать все ее ПВП в принципе невозможно. И если нет лишних денег, придется дополнительно потратить несколько часов, выбрав в качестве альтернативы трассу М10 «Россия», значительная часть которой, опять же, проходит через населенные пункты.

Отсюда следует простой и закономерный вывод: менеджмент Росавтодора недалек от истины, когда его представители пророчат внедрение платы за проезд «везде». Ведь они совершенно точно в курсе ситуации с объездами платных участков на загородных трассах. А установка хотя бы одного ПВП, например, посреди Ленинского проспекта — это гарантированная золотая жила, которая при формальном разрешении объезжать через московские дворы, будет, естественно, приносить баснословные барыши, — заключает собеседник портала «АвтоВзгляд».