Парковку на газонах Подмосковья стало отслеживать в 3 раза больше ИИ-камер

В Московской области появилось втрое больше «умных» камер, которые следят за парковкой автомобилей на газонах с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Количество соответствующих комплексов дошло до 1,1 тыс. штук.

Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу местного министерства государственного управления, информационных технологий и связи. Уточняется, что новые камеры подключены к системе «Безопасный регион».

Таким образом власти Подмосковья стремятся привить водителям культуру бережного отношения к общественным пространствам. ИИ-контроль будут развивать и дальше, чтобы зеленые зоны оставались ухоженными и комфортными, отметила глава вышеупомянутого ведомства Надежда Куртяник. По ее словам, принятые меры позволили эффективнее бороться с нарушителями правил парковки, а также снизить количество повторных подобных случаев.

Напомним, ИИ-контроль запаркованности газонов в Московской области запустили в прошлом году. Нейросеть следит за машинами нарушителей, «читает» их номера и отправляет собранные данные на проверку специалистам.