Движение по трассе М-12 до Тюмени планируют запустить в конце 2026 года

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина. Он доложил о состоянии строящегося отрезка трассы М-12 Президенту РФ Владимиру Путину, отвечая на соответствующий вопрос российского лидера.
Также в текущем году власти собираются расширить до шести полос федеральную трассу М-3 «Украина». Еще запланировано открытие в Московской области Южно-Лыткаринской дороги. В последнем случае будет привлечено внебюджетное финансирование, отметил г-н Хуснуллин.
По словам вице-премьера, в стране очень неплохо держится темп дорожного строительства. Вопреки приходу поздней весны, сдвинувшей сроки в разных субъектах где-то на месяц, упущенное время удалось нагнать. Планово строятся новые дороги, а существующие своевременно ремонтируются.