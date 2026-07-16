Движение по трассе М-12 до Тюмени планируют запустить в конце 2026 года

Автомобили должны поехать по федеральной магистрали М-12 «Восток» до Тюмени в декабре 2026 года. Пока все идет по плану, дорогу строят по графику, так что есть все шансы, что проект сдадут в срок.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина. Он доложил о состоянии строящегося отрезка трассы М-12 Президенту РФ Владимиру Путину, отвечая на соответствующий вопрос российского лидера.

Также в текущем году власти собираются расширить до шести полос федеральную трассу М-3 «Украина». Еще запланировано открытие в Московской области Южно-Лыткаринской дороги. В последнем случае будет привлечено внебюджетное финансирование, отметил г-н Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в стране очень неплохо держится темп дорожного строительства. Вопреки приходу поздней весны, сдвинувшей сроки в разных субъектах где-то на месяц, упущенное время удалось нагнать. Планово строятся новые дороги, а существующие своевременно ремонтируются.