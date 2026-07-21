Уснул, сломался, встал: трасса М4 «Дон» проверяет отпускников на прочность

С наступлением летнего сезона федеральная трасса М4 «Дон» традиционно превращается в главную дорогу страны, ведущую к морю. Миллионы отпускников устремляются по ней к черноморским курортам Кавказа и Крыма, а густой транзитный поток связывает центр России с южными регионами и новыми территориями. Эта колоссальная нагрузка делает магистраль зоной особого внимания властных структур, ведь плотность движения и человеческая усталость зачастую оборачиваются трагедией, требуя от той же Госавтоинспекции максимальной концентрации усилий. И, на удивление, ГАИ, как убедился портал «АвтоВзгляд», активно работает в этом направлении.

Почему главная дорога к морю остается зоной риска, несмотря на масштабную реконструкцию и контроль ГИБДД

Хроника последних дней подтверждает: риски на М4 «Дон» не являются абстрактной статистикой. Так, ночью 7 июля на 1035-м километре в Аксайском районе Ростовской области усталость водителя привела к фатальным последствиям. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем Land Rover Freelander уснул, потерял контроль над машиной и спровоцировал аварию, в которой один человек погиб, а двое, включая несовершеннолетнего, получили травмы. Этот случай вновь обнажил проблему, характерную для дальнобойных переездов: монотонность дороги и стремление преодолеть расстояние без полноценного отдыха.

Свои коррективы вносит и техническое состояние транспорта, что особенно критично, когда речь идет о пассажирских перевозках. В ночь на 20 июля на подъезде к Воронежу, в районе села Отрадное Новоусманского района, прямо на трассе сломался рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Ставрополь. В салоне в половине четвертого утра находились 82 пассажира.

Поломка в темное время суток создала не только серьезный затор, но и потенциально опасную ситуацию на скоростной магистрали, потребовав экстренного вмешательства служб. Тем же утром, но уже значительно южнее, у Горячего Ключа по направлению к Черному морю выстроилась многокилометровая пробка. Затор стал еще одним свидетельством того, что инфраструктура даже модернизированной трассы в пиковые даты работает на пределе пропускной способности.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Именно поэтому к ситуации на ростовском участке М4 «Дон», исторически являющемся ключевым транзитным хабом для всего южного направления, сейчас приковано пристальное внимание руководства ГИБДД страны. Здесь на отрезке почти в сто километров развернута масштабная реконструкция с расширением полотна до шести полос.

Проект призван стратегически разгрузить потоки и качественно повысить уровень безопасности, однако текущий переходный период создает дополнительную напряженность.

Это стало одной из центральных тем обсуждения между врио губернатора Ростовской области и начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенантом полиции Михаилом Черниковым.

В ходе рабочей встречи стороны предметно разобрали рост аварийности в зонах ремонтных работ. Схема проезда там часто меняется, сужения и объезды провоцируют нервозность водителей, которые после вынужденных задержек пытаются наверстать упущенное время резкими ускорениями, что неминуемо ведет к ДТП.

Реакцией на это станет усиление профилактической работы ГИБДД непосредственно на реконструируемых участках. Параллельно было принято решение о наращивании систем фото- и видеофиксации на дорогах всех уровней, чтобы сам факт неотвратимости наказания охлаждал любителей опасной езды.

Отдельный блок вопросов касался движения большегрузного транспорта. Ситуации, когда фуры выстраиваются на трассе в два ряда, полностью перекрывая движение и создавая многокилометровые заторы, признаны недопустимыми.

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Здесь потребуются не только технические решения по организации логистики, но и жесткий контроль со стороны надзорных органов. Стороны договорились о плотном взаимодействии в этом направлении, чтобы транзитные колонны не парализовывали главную артерию юга.

Позднее, выступая на коллегии ГУ МВД России по Ростовской области, Михаил Черников отметил устойчивое сокращение показателей аварийности в регионе, дав высокую оценку слаженной работе полицейских в условиях сложной оперативной обстановки.

Однако летний сезон на М4 «Дон» диктует свои жесткие законы. Реконструкция, помноженная на взрывной рост трафика и банальную усталость водителей, требует от всех участников движения повышенной бдительности, а от ведомств — круглосуточной готовности купировать любые внештатные ситуации на пути миллионов людей к долгожданному отдыху.