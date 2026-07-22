Число диагональных пешеходных переходов в Москве превысило 50

На сегодняшний день в столице работают 52 диагональных пешеходных перехода. Они дают возможность переходить дорогу всего за одно включение зеленого сигнала светофора. В результате экономят время и пешеходы, и водители.

Об этом сообщает московский департамент транспорта в своем канале в национальном мессенджере «Макс». Первый экспериментальный диагональный переход появился на юго-востоке Москвы в 2014 году. Сегодня они есть во всех городских округах. Например, на пересечении Погодинской улицы, Малого Саввинского и Абрикосовского переулков в ЦАО (путь к детсаду, школе и больнице стал удобнее), пересечении Октябрьской улицы и 3-го проезда Марьиной Рощи в СВАО, а также улиц Донской и Академика Петровского в ЮАО.

В этом году еще один диагональный переход обустроят в районе Тропарево-Никулино на пересечении Тропаревской улицы и улицы Академика Анохина. Здесь жители ежедневно идут к поликлинике, остановкам и жилым кварталам — новая разметка и скорректированный режим работы светофора ускорят и обезопасят маршрут.

Городские власти продолжают делать ежедневные маршруты москвичей безопаснее и удобнее в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, выполняя поручение мэра Сергея Собянина, отметил его заместитель Максим Ликсутов.