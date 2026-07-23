Стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве

Самое дорогое машино-место на первичном рынке Москвы продается почти за 46 млн рублей. Лот находится в строящемся клубном доме класса де-люкс на Патриарших прудах.

Цены на парковку в новостройках столицы растут быстрее, чем на квартиры

Об этом сообщил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин, пишет агентство городских новостей «Москва». По словам эксперта, парковочные места в вышеназванном проекте предлагаются по цене от 22,3 млн рублей за 15,4 кв. м до рекордных 45,6 млн рублей за 23,1 кв. м. Отделка паркинга выполнена из элитных натуральных материалов, выезд ведет в Большой Палашевский переулок с прямым выходом на Тверскую и Бульварное кольцо.

Средняя стоимость машино-места на «первичке» составляет 3,8 млн рублей, отметил главный аналитик «Циан» Алексей Попов. Самый бюджетный вариант — 468 тыс. рублей — располагается в наземном паркинге ЖК экономкласса в Новой Москве.

По словам ведущего эксперта федеральной компании «Этажи» в Москве Ивана Золотарева, абсолютный рекорд продажи в 2026 году также установлен на Патриарших — место площадью 21,6 кв. м ушло за 40,3 млн рублей. Средняя цена машино-места в новостройках в пределах МКАД за год выросла на 45% (до 5,3 млн рублей), тогда как квартиры подорожали примерно на 22%. Причем спрос на машино-места относительно прошлого года сократился вдвое.