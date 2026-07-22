От Байкала до Чебоксар: куда едут российские автотуристы в сезоне-2026

Автомобильный туризм в России переживает период уверенного роста и качественной трансформации. Согласно актуальным данным на июнь 2026 года, личный автомобиль остается самым востребованным транспортом для путешествий по стране: ему отдают предпочтение 45% туристов, оставляя позади поезда (24:), самолеты и автобусы (по 16%). Аналитики фиксируют не просто рост числа поездок, но и изменение их формата — автопутешественники стали смелее, требовательнее к инфраструктуре и все чаще ищут направления, не тронутые массовым спросом. По одному из них планирует проехать и портал «АвтоВзгляд».

Главная перемена последних лет — удлинение маршрутной дистанции. Комфортной нормой автопутешествия теперь считается отрезок в полторы тысячи километров, а 29% опрошенных водителей признаются, что без особых колебаний готовы преодолеть за одну поездку более двух тысяч километров.

Такая готовность к дальним вояжам меняет карту туристического спроса, постепенно размыкая традиционное «Золотое кольцо». Доминирующим форматом вояжа ожидаемо выступает семейный: 56% россиян отправляются в дорогу с родными, еще 24% — с партнером. При этом ключевая ценность, которую ищут люди за рулем, абсолютно нематериальна — это свобода.

Свобода свернуть с трассы к случайно замеченной интересной локации, задержаться в приглянувшемся городе или переночевать там, где застал закат, а не там, где диктует жесткий график бронирования. К слову, структура спроса на ночлег становится более гибкой: по 36% путешественников делят между собой посуточные квартиры, частные дома и классические отели, тогда как 24% все еще готовы к ночевке прямо в машине или в кемпинге.

Чебоксары. Фото Serguei Fomine/globallookpress.com

Эксперты, в том числе президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, прогнозируют, что к 2035 году число автотуристов в России может вырасти до впечатляющих 50 млн человек.

Однако бурный рост обнажает главную проблему — неравномерность развития территорий. Летом 2026 года среди фаворитов традиционно значатся Байкал, Горный Алтай, Северный Кавказ и регионы Русского Севера.

Эти направления уже обладают сформированной репутацией, но на карте страны остается множество точек, чей потенциал пока недооценен массовым туристом. Именно на такие «белые пятна» обращает внимание команда автопробегов PROстранствие, занимающаяся тестированием и продвижением неизведанных, но невероятно интересных маршрутов.

Одно из таких открытий сезона — Чувашия. С 28 по 31 июля команда PROстранствие совместно с представителями портала «АвтоВзгляд» отправится в экспедицию под названием «Едем в солнечную Чувашию». Поездка организована по приглашению Агентства по развитию туризма Минэкономразвития республики и носит сугубо прикладной характер: журналистам и автоэкспертам предстоит не просто полюбоваться красотами, а провести жесткий аудит туристической инфраструктуры.

Маршрут обещает быть насыщенным контрастами. Участники, стартова в Москве, главный акцент путешествия сделают на Чебоксарах, где оценят удобство городской навигации, после чего отправятся на прогулку на парусном катамаране по акватории Чебоксарского водохранилища. Программа также включает визит в уникальный Музей истории трактора, где можно не только осмотреть раритетную технику, но и лично прокатиться на ней.

Фото: GAC

В этнопарке «Чуваш Керем» эксперты погрузятся в булгаро-суваро-чувашскую историю, а на местной сыроварне продегустируют фермерские продукты.

Далее по плану — медовое производство «Мелилотус» и фестиваль «Зеленое золото России». Финальной точкой станет Мариинский Посад, где специалисты также проверят доступность достопримечательностей для автомобилистов.

Главная задача проекта, как подчеркивают организаторы, заключается в выявлении слабых мест неординарного трипа.

«Важно, чтобы эксперты протестировали маршрут и зафиксировали все: от состояния парковок и зон отдыха до наличия автомобильных заправок и сервисной инфраструктуры. Собранные замечания станут основой для улучшений», — отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова.

Техническим партнером четырнадцатого по счету пробега выступила компания GAC, предоставившиая экспедиции кроссоверы GS4 и GS8, а также премиальный минивэн M8 Lounge. Именно на этих машинах нам предстоит проверить, готова ли Чувашия принять новую волну самостоятельных путешественников, уставших от переполненных южных трасс и ищущих подлинную глубину в сердце России.