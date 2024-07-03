Каршерингу в Москве принудительно ограничат скорость

Столичные власти взялись за разработку системы, которая в автоматическом режиме будет снижать скорость автомобилей каршеринга. Таким образом в Москве намерены бороться с нарушениями Правил дорожного движения пользователями сервиса поминутной аренды машин.

Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, новый проект по автоматическому снижению скорости реализуется совместно с каршерингом «Делимобиль» и научно-исследовательским центром «НАМИ». Ожидается, что в арендных машинах появятся интегрированные датчики, которые будут принудительно ограничивать «км/ч» автомобиля, если водитель превышает допустимые значения.

— Вместе с оператором каршеринга и ФГУП «НАМИ» разрабатываем проект, который позволит избегать самого распространенного нарушения ПДД среди пользователей. В случае превышения скорости специальный ограничитель будет плавно замедлять машину до разрешенного на данном участке показателя, — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что ограничитель скорости в машинах будет работать по тому же принципу, что и в кикшеринге, где встроенные алгоритмы не позволяют прокатным самокатам разгоняться в конкретных геолокациях выше «зашитого» в систему лимита.

По словам представителей Дептранса, пилотное тестирование устройства пройдет в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) в несколько этапов совместно с «Делимобилем». Эксперимент продлится один год, после чего будет принято решение о внедрении новой технологии во все сервисы аренды автомобилей.