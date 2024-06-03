Цена владения: кому нужны мифы о неподъемных затратах на содержание автомобиля

Очередная страшилка пошла гулять по просторам рунета. Теперь животрепещущей темой стала запредельная стоимость владения автомобилем, нашедшая живой отклик в сердцах пишущей братии. Портал «АвтоВзгляд» заподозрил в откровенной спекуляции нечто большее, чем простое желание хайпануть.

Начнем, как писал в свое время старик Гораций, ab ovo. Некая маркетинговая компания «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ) разродилось исследованием на тему стоимости владения автомобилями разных марок и моделей в России.

Хотелось бы сразу расставить точки над i — все, что имеет отношение к маркетингу, CEO, психоанализу, астрологии, алхимии и «Новой хронологии», на мой ортодоксальный взгляд, надо однозначно запретить, невзирая на лица, чины и звания. Но, к моему великому сожалению, не я тут решаю.

КАРАУЛ, ЭТО ФИНАНСОВАЯ МИНА!

Итак, насколько доступно моему пониманию, при расчете стоимости владения транспортным средством, вышеупомянутой компанией учитывались затраты на расходные материалы, техническое обслуживание, страховку, покупку топлива и шин, шиномонтаж, транспортный налог, потерю стоимости и пр. Не знаю, включены ли в исследование цены на автомобильные иконки и освежители воздуха, но это не суть важно — список и без того внушительный.

Фото globallookpress.com

Категорию электромобилей сразу беспощадно отправляю в игнор — затраты на эксплуатацию этих бессмысленных игрушек пусть волнуют тех, кто купился на неуклюжую пропаганду «экологически чистого» транспорта.

Как говорится, если у женщины есть молоко и свободное время, то почему бы ей и не покормить. Но посмотрим, что НАПИ насчитало нам по традиционным автомобилям, в первую очередь, известным китайским моделям.

Расчеты приводятся на пятилетний период, но нам же нетрудно вычислить средний ежемесячный расход, поделив все это на 5, а потом на 12. Так, эксперты НАПИ заявляют, что бедолаги, купившие Geely Coolray Flagship Sport за 2 709 990 целковых, за пятилетку вгрохают в своего железного друга еще 2 451 110 рублей и — оцените точность расчета — 82 копейки. В месяц затраты составят, таким образом, 40 851 рубль 85 копеек. В дальнейшем копейки мы будем опускать, чтобы наш разбор не выглядел форменным издевательством.

Chery Tiggo 7 Pro Prestige ценой 2 395 199 руб. ежемесячно выставит вас на в 39 920 рублей. А коварные Tank 300 и Changan Uni-K Luxe уворуют из семейного бюджета аж 52 тысячи. Да что там «китайцы»! Отечественный производителй тоже подвел под свою аудиторию финансовую мину.

Фото globallookpress.com

Полуторамиллионный УАЗ «Патриот» будет ежемесячно требовать 32 441 рубль для поддержания себя, любимого, на ходу. И венец творения российского автопрома — LADA Granta заставит владельца ежемесячно отстегивать в среднем 18 333 рубля, что за пять лет выльется в солидную сумму 1,1 млн., превышающую цену самого автомобиля.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

То, что по мнению НАПИ российский автовладелец в среднем должен тратить на содержание самого дешевого автомобиля четверть средней по России зарплаты — уже не столько хорошо, сколько здорово. Не будем уже вспоминать китайские машины — там расходы на легковушку превышают половину дохода, приближаясь к его 3/5.

Иными словами, если верить расчетам маркетингового агентства, то любой наш соотечественник, который приобрел в собственность транспортное средство, не имея зарплаты свыше 200-300 тысяч, либо безответственный транжира, либо «чуточку обижен умом».

Ибо он собирается тратить на поддержание функционирования предмета далеко не первой необходимости — заметьте, только на поддержание, а не покупку, которая сама по себе весьма дорога — львиную долю своего дохода. Какой напрашивается вывод?

Фото globallookpress.com

Очень простой — не надо покупать автомобиль, когда на свете существуют такие великолепные вещи, как каршеринг, СИМ или, на худой конец, такси! Между прочим, их пользователям и налогов платить не надо, и за парковки в городе не отстегивать. Не было ли целью данного исследования косвенным образом поддержать политику, насаждаемую вопреки здравому смыслу значительной и весьма влиятельной частью нашей элиты?

Как это там — граждане, освобождайтесь от собственности, и будет вам счастье! Не приобретайте квартиры, а довольствуйтесь арендой или коливингом! Ну и далее в том же духе. Владение личным имуществом — это удел избранных.