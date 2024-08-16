В Москве резко сократилось число аварий с автомобилями каршеринга

Удивительная вещь: по данным столичного дептранса, общее число поездок на автомобилях каршеринга в Москве увеличилось с начала года на 5%, но ДТП с машинами краткосрочной аренды при этом стало намного меньше — на 24%. В ведомстве считают, что снижению аварийности поспособствовали ограничения, динамическое ценообразование и повышение стоимости услуги.

Статистика, приведенная «Коммерсантом», гласит, что в январе-июле жители и гости столицы совершили 29,4 млн. поездок на автомобилях каршеринга — на 5% больше, чем за первые семь месяцев 2023-го. Аварий при этом стало аж на 24% меньше. Число раненных в ДТП с арендованными машинами сократилось на 26%, а погибших — сразу на 60%. Но почему же?

Во-первых, сервисы каршеринга внедрили периодическую перепроверку документов и дополнительные идентификации по фото. Во-вторых, компании стали оценивать стиль вождения, что влияет на персональные тарифы, и жестче штрафовать нарушителей. В-третьих, по мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, сыграло роль и то, что сама услуга краткосрочной аренды машин за последнее время подорожала, и многие «агрессоры» пересели на общественный транспорт.

Напоследок еще немного любопытных цифр. В среднем, по данным столичного дептранса, пользователь каршеринга «пробегает» в 2024 году за рулем арендованной машины 21,8 км. А среднее время поездки — 67 минут. На сегодняшний день моторизованным москвичам доступно около 34 000 автомобилей всех сервисов, но к 2030-му, как обещал мэр Сергей Собянин, их число должно увеличиться до 40 000.