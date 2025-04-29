Сергея Собянина просят запретить самокаты в одном из московских районов

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», активисты из местных жителей уже начали сбор подписей, чтобы можно было пойти к градоначальнику не с пустыми руками. Поскольку самокаты и их вышеперечисленные двухколесные собратья мешают людям спать, предлагается поставить на паузу их передвижение с 21:00 до 8:00.
Жители Патриарших пожаловались, что скопление самокатов постоянно перекрывает проезжую часть и подъезды к жилым домам. Кроме того, москвичи переживают за свою безопасность и не хотят попасть в ДТП из-за водителей СИМ на узком тротуаре.
Сбор подписей планируют проводить до середины следующего месяца, затем соответствующий документ передадут в мэрию.