Сергея Собянина просят запретить самокаты в одном из московских районов

В Первопрестольной жители Патриарших прудов намерены обратиться с просьбой к столичному мэру Сергею Собянину, не откладывая дело в долгий ящик. Речь идет о полном запрете на езду внутри района по ночам на самокатах, мопедах и мотоциклах.

А заодно — и другой шумный двухколесный транспорт

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», активисты из местных жителей уже начали сбор подписей, чтобы можно было пойти к градоначальнику не с пустыми руками. Поскольку самокаты и их вышеперечисленные двухколесные собратья мешают людям спать, предлагается поставить на паузу их передвижение с 21:00 до 8:00.

Жители Патриарших пожаловались, что скопление самокатов постоянно перекрывает проезжую часть и подъезды к жилым домам. Кроме того, москвичи переживают за свою безопасность и не хотят попасть в ДТП из-за водителей СИМ на узком тротуаре.

Сбор подписей планируют проводить до середины следующего месяца, затем соответствующий документ передадут в мэрию.