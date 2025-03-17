Ты в меня не гуди: самокатам предпишут странное

Аккурат перед открытием кикшериговыми компаниями сезона-2025, странное предложение озвучил Минтранс. Чиновники хотят обязать «самокатчиков» выполнять ряд весьма неоднозначных условий при движении. Эксперт Хайцеэр объяснил порталу «АвтоВзгляд», что не так с этими инициативами.

Минтранс, по сообщению РИА «Новости» предлагает квалифицировать пользователей средств индивидуальной мобильности (в первую очередь — электросамокатов) как водителей ТС и прописать для них в ПДД требование не разгоняться более чем на 10 км/ч при сближении с пешеходами. Также они будут лишены права требовать от пешеходов приоритета при движении — то есть им запретят сигналить.

Однако сказать — не значит сделать, замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Даже если эти нововведения будут приняты, непонятно, кто и как их будут реализовывать и контролировать.

Так же не очень ясно, будут ли новые нормы распространяться только на электросамокаты кикшеринга (то есть принадлежащие определенным операторам) или коснутся еще и частных устройств, замечает эксперт. И как именно станут устанавливать, произошло ли столкновение самоката с пешеходом именно из-за превышения скорости.

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Со звуковыми сигналами тоже не все ясно, указывает собеседник портала «АвтоВзгляд». Ведь они не только отражают какой-то приоритет, но и могут служить предупреждением об опасности, то есть предотвратить столкновение.

— Ну, хорошо. Нельзя сигнал? Надо тогда заменить его на какой-то приятный звук. Какую-нибудь мелодию или милый голосок, «второе сопрано», — шутит эксперт. — Особо опасные ситуации — предотвращать тревожной мелодией, менее опасные — какими-нибудь приятными мотивами.

Конечно, меры, подобные предложенным в этот раз чиновниками Минтранса, не решают проблему самокатов, считает Хайцеэр. Вообще, весь массив тех сложностей, которые то и дело «всплывают» в сфере регулирования использования СИМ, вызваны тем, что власти долгое время не замечали само ее существование, пока она не заявила о себе многочисленными скандалами. И только тогда, словно из «рога изобилия», «посыпались» ограничения. Только они очень часто выглядят как не до конца продуманные.

При этом собеседник портала «АвтоВзгляд» убежден, что проблема эксплуатации электросамокатов сводится в первую очередь к отсутствию выделенных полос для этих участников движения. Без отдельных полос движущиеся СИМ останутся вечным источником неприятностей для пешеходов.