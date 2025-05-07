От бордюра и за нал: как сегодня работают таксисты без связи и навигаторов

Май. Салют. Гимн. Парад. Все как всегда. Все — кроме города. Потому что Москва в эти дни — это не просто столица. Это зона безопасности, тишины, и подскочивших тарифов на проезд в такси. А еще — испытательный полигон для тех, кто привык, что навигатор все решает за него.

Такси не заказать. Навигатор не работает. Курьер потерялся между ТЦ и детским садом, которого никогда не было в вашем районе. Город — стоит. Не в смысле «держится», а буквально: улицы перекрыты, интернет отрублен, связь — на уровне поздних девяностых, точнее — на нуле.

И все это — на фоне почти полной тишины со стороны бизнеса, который традиционно предпочитает не возмущаться, хотя теряет до 30 миллионов рублей в час. Почему? Потому что дни такие. Не просто дни памяти и скорби, а 80-летие Победы советского народа над фашизмом.

С 5 мая мобильный интернет начал хрипеть, а с 7 по 9 мая и вовсе уйдет в подполье. Город — при параде. Водители — в панике. Агрегаторы лежат. Заказов нет. Точнее — они есть, но принять, провести и завершить их можно только с помощью Wi-Fi, удачей и телепатией.

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Таксистам, тем кто в строю — то есть за рулем, приходится несладко. Кто поумнее — поставил машину на прикол. Кто поотважнее — крутит баранку в надежде на клиента у ближайшего ТЦ. Те, кто может ездить без навигатора, зарабатывает в разы больше чем в обычные дни. Некоторые таксопарки пошли навстречу: разрешили платить аренду наличкой или даже дали рассрочку. А некоторые просто сказали: «Не работайте».

Монополист советует таксистам держаться у зон с Wi-Fi — у торговых центров, возле ресторанов и кафе. Но это ловушка. Как только заказ принят, и машина отъехала от точки — все, «Яндекс Про» превращается в тыкву, а поиск заказавшего такси клиента — в квест уровня «Остаться в живых».

Поэтому таксисты вспоминают двухтысячные: работа «от бордюра» — поиск пассажиров у обочины, и «от борта»: отели, вокзалы, рестораны и места отдыха. И, конечно, разговор про цену — по-старому, лицом к лицу. Цены на сегодня выросли в два-три раза. Потому что спрос есть, а таксист теперь не просто водитель, а герой локационного сопротивления. Кто умеет ездить без навигатора — зарабатывает.

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Памятка пассажиру. Если вдруг повезло заказать такси в программе «Яндекс Го» — позвоните водителю. Уточните, где он, где вы, и где встретитесь. Потому что приложение может показать, что вы в Стамбуле, если вообще загрузится. Стоимость поездки? Ну... лучше обсудить заранее.

Возможно, фиксированной цены на сейчас нет, а «по счетчику» она может удивить неприятно и сильно. Не удалось заказать — выходите голосовать. Да-да, прямо на улицу. Махните рукой, покажите купюру -и договоритесь по-человечески. И лучше выходить в эти дни с наличкой, друзья. Банковская карта хороша, но работающий банкомат ныне редкость.

Да, экономика страны ловит пробоину. Да, работа стоит. Но 9 Мая — это не про деньги. Это про память. Про тишину, которую никто не должен омрачить. Про парад, ради которого город замрет и помолчит, помня о главном. И пусть мы стоим в пробках, платим наличкой и ловим такси у вокзала — мы выстоим. Потому что это — День Победы.