На грош пятаков: так ли выгодно «таксовать» в Москве, как рассказывают «бывалые»

Годы идут, расценки на такси в столице меняются, причем не в лучшую для клиентов сторону. Одновременно отовсюду слышно про индексацию зарплат водителей на фоне высокой инфляции и их катастрофическую нехватку во всех сегментах рынка автоперевозок, включая и то самое такси. По идее, все это должно укрепить престиж профессии. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько выгодно сегодня «таксовать» в мегаполисе.

Посмотришь на дорогу и волосы дыбом — вокруг таксомоторов столько, что, как говорится, не проехать. Зайдешь на площадки найма — «извозчикам» сулят сплошь «от 200 000» (лет семь назад было скромнее — «от 120»). А если судить по отдельным слухам — вообще не ясно, почему до сих пор в Москве «всего» 190 000 таксистов, а не два-три миллиона.

Но тут же натыкаешься на скептические оценки и печальные откровения несостоявшихся «акул водительского бизнеса», разочаровавшихся в этой профессии раз и навсегда. Они посетуют на изнуряющие переработки, невыносимые столичные пробки, всевозможные отчисления, неадекватных пассажиров и заоблачные траты на амортизацию. Так стоит ли целый день крутить руль, раскатывая по столице (а равно и по любому другому мегаполису) с расчетом на большой заработок, или все это ерунда? Давайте разберемся.

Помнится, года три назад портал «АвтоВзгляд» рассказывал про интересное знакомство с ветераном таксомоторной отрасли, который похвастал, что при десятичасовом режиме работы по графику 5/2 в сегменте «комфорт-плюс» на собственном авто зарабатывает 250 000 ежемесячно «чистыми».

Фото globallookpress.com

«Супер-дедушка» был, прямо скажем, редкий специалист своего дела, начинавший еще во времена ударных пятилеток. Он выдал целый набор профессиональных хитростей, которые помогали ему в его нелегком, на первый взгляд, деле. Но это, скорее, пример исключительный: сорок лет стажа — это вам не семечки.

Если же потратить некоторое время на поиски откровений любопытных «естествоиспытателей», погружавшихся в «таксование» на считанные недели или месяцы, то выяснится, что даже при московских расценках, скорее всего, им и нынче не заработать больше 60 000 рублей. К примеру, один такой энтузиаст поделился в Сети своим прошлогодним опытом работы в отрасли в течение месяца.

Он действительно смог «сделать» внушительный совокупный доход — больше 267 000 рублей. Но... минус аренда авто (самая большая статья расходов, свыше 86 000), комиссия агрегатора (еще 52 000), топливо (почти 39 000), посещение мойки (чуть больше 10 000) и прочие мелкие расходы (14 000). Короче, и 70 000 в итоге у «испытателя» не набежало. Причем опыт его утомил «и физически, и морально».

Фото globallookpress.com

Правда, судя по недавним исследованиям, средний заработок московских таксистов в августе и сентябре 2024-го составлял больше 150 000 рублей, а в октябре — 155 000 рублей. Но на одни только комиссии в прошлом месяце уходила четверть этой суммы (и это, как видно из предыдущего абзаца, далеко не полный список сопутствующих трат). При этом, чтобы рассчитывать на внушительный доход, нужно вкалывать ежедневно «на пределе сил», признали авторы исследования.

Вот и получается, что работа в такси даже в относительно зажиточной Москве и в недавнем прошлом, и сейчас — это специфическая сфера деятельности, в которой сложно хорошо заработать, если не пробыть в ней долго и не выработать собственную эффективную стратегию успеха.

А остаться тут сложно. Не каждому по силам и по нутру. Но даже если удалось «втянуться», нужно приготовиться к тому, что чудес не бывает: ни на какие «200 тыщ» в любом случае рассчитывать не приходится.