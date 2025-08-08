Автобус-гармошка изводит водителей и пешеходов в Екатеринбурге

Недовольство жителей микрорайона ЖБИ вызывает автобусный маршрут №49. Стоянка общественного транспорта на конечной остановке создает опасные условия как для водителей, так и для пешеходов.

Как сообщает издание «МК-Екатеринбург», автобусы маршрута №49, включая один «с гармошкой», регулярно перекрывают полосу движения на конечной остановке в районе ЖБИ. Два крупных автобуса встают прямо под знаком, запрещающим остановку, загораживая обзор для пешеходного перехода.

По словам одного горожанина, транспортные средства занимают значительную часть дороги, вынуждая водителей объезжать их по встречной полосе, что особенно запрещено и опасно из-за сплошной линии разметки перед переходом. Объезд через соседнюю улицу 40-летия Комсомола также затруднен из-за продолжающегося ремонта, который ограничивает движение.

Жители подчеркивает, что автобусы могут простаивать на полосе до получаса, ожидая своего времени выезда. Это создает неудобства не только для автомобилистов, но и для самих водителей автобусов, которые не могут выйти из транспорта, чтобы отдохнуть или посетить туалет. И это наблюдается постоянно — каждый день.