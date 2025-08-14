Россияне назвали главные критерии выбора такси

Оказалось, что при заказе такси жители нашей страны прежде всего ориентируются на стоимость предстоящей поездки. Из более 750 респондентов 70% указали именно на ценник.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что помимо прайса, россиян, пользующихся услугами такси, интересуют еще несколько критериев.

Каждый второй опрошенный оценивает общий уровень безопасности, а также состояние автомобиля и скорость его подачи. Первому пункту в этом списке отдал предпочтение 51% опрошенных, паре оставшихся почти столько же — 49 и 48% соответственно.

По словам г-на Целикова, почти каждый четвертый респондент обращает внимание на класс машины и рейтинг ее водителя. На языке цифр это звучит как 25 и 22%.

Кстати, желающих прокатиться конкретно на электромобиле среди участников опроса почти не было. Только один-единственный респондент пожелал выбрать в качестве такси «зеленое авто».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что таксисты попросили Минфин снизить НДС в два раза.