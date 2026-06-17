Стало известно, когда беспилотные такси появятся в новых районах Москвы

Беспилотные такси начнут появляться в новых районах столицы до конца текущего года. Ожидается, что уже в 2026-м на маршрут выйдут 200 машин.

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на выставочные материалы Минтранса в Совете Федерации, одна половина беспилотных автомобилей с шашечками будет доступна для заказа, а вторая начнет колесить по дорогам ради дальнейшего развития технологий. Пока сервис тестируется в Москве, а также на территории Иннополиса и в «Сириусе».

Роботакси проходят испытания в районах и на улицах, предусмотренных действующим экспериментальным правовым режимом (ЭПР). То есть автономный транспорт разъезжает по Хамовникам, Ясенево, Марьино, Люблино, в Пресненском, Гагаринском и Академическом районах и не только. География тестирования расширяется поэтапно.

Кстати, к следующему году парк беспилотных роверов-доставщиков в нашей стране планируют увеличить до 20 тыс. штук. Не забудут и про аналогичные грузовики: их количество к 2028-му собираются довести почти до тысячи единиц.