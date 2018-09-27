Без документов: как изменят жизнь водителей новые правила регистрации машины в ГИБДД

Главная новация, к которой, впрочем государство готовило нас давно, переход на электронный документооборот. Иначе говоря, после вступления в силу правил, все новые автомобили будут регистрировать с электронным ПТС, а с ноября бумажный вариант паспорта для них отменят вовсе. Но ранее полученные бумажки продолжат действовать бессрочно. Но и это еще не все. На ряд регистрационных действий ни цифровые, ни бумажные носители вообще не понадобятся!

Так, согласно новому порядку регистрации авто в ГИБДД, инспектор уже не в праве требовать у автовладельца какие-либо документы на силовой агрегат, если он поменял мотор своей машины на точно такой же. Сотрудник регистрационного подразделения придорожной полиции лишь проверит по базам данных, не перебита ли маркировка на агрегате и не числится ли он в розыске. Другие новации не столь глобальны, но от этого не менее актуальны.

В частности, установлент механизм, с помощью которого несколько наследников, вступивших во владение машиной умершего, могут зарегистрировать ее на одного из них. Еще одна поправка позволяет ставить ТС на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

И, наконец, автовладельцы смогут хранить в ГИБДД регистрационный знак от своего уже проданного авто в течение 360 дней, а не 180 суток, как это происходит сейчас.