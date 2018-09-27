В России появится еще одна платная дорога

Власти утвердили проект планировки территории для реконструкции Наро-Фоминского шоссе — дороги, соединяющей одноименный подмосковный город с Кубинкой. После реорганизации на трассе появятся обустроенные тротуары для пешеходов, путепровод через железнодорожные пути и — внимание — пункты взимания платы за проезд. Правда, эта новая платная дорога будет совсем короткой — всего один (1!) километр.
Сегодня добраться до Кубинки из Наро-Фоминска можно по двухполосной дороге, остро нуждающейся в реконструкции — по Наро-Фоминскому шоссе. Эта трасса, идущая параллельно «большой бетонке», пролегает через крупные деревни, такие как Акулово и Головеньки, а также несколько садоводческих товариществ.
Местные автомобилисты неустанно жалуются на отвратное асфальтовое покрытие дороги: в частности, на выбоины и колеи. Кроме того, их серьезно беспокоит отсутствие фонарей, без которых в темное время суток ездить по шоссе крайне небезопасно. Грезят о реконструкции трассы и пешеходы, вынужденные за неимением тротуаров «прогуливаться» прямо по обочинам. Но хотя власти о проблеме прекрасно осведомлены, практически ничего для ее решения не делается. За одним-единственнным исключением.
Еще летом минувшего года правительство Московской области подписало концессионное соглашение с компанией «Подмосковная платная дорога». Последняя, согласно договору, возведет исключительно на собственные деньги, без превличения бюджетных, платный путепровод длиною в один километр через железную дорогу у деревни Акулово.
В течение 22,5 лет с момента заключения соглашения обслуживать этот переход будет концессионер. А возместить расходы, связанные со строительством дороги, помогут водители — с них, повторимся, по завершении работ начнут взимать плату за проезд. Как только стройка подойдет к концу, сооружение передадут в собственность Московской области.
Мост, построенный с применением самых современных технологий, значительно повысит безопасность на трассе, а заодно и разгрузит дорогу от заторов, регулярно возникающих на ныне существующем переезде. Там шоссе пересекается с Большим кольцом МЖД.
Помимо того, проект подразумевает строительство новой развязки с дорогой, ведущей на деревню Обухово. Судя по схеме, она будет представлять собой кольцо, на котором можно будет и развернуться в случае необходимости.
Сроки начала строительства, а также ориентировочную дату ввода объекта в эксплуатацию обозначат чуть позже — когда утвердят проектно-сметную документацию. Скорее всего, к работам приступят уже в следующем году. Стоимость проезда по путепроводу не превысит 42 рублей.