В России появится еще одна платная дорога

Сегодня добраться до Кубинки из Наро-Фоминска можно по двухполосной дороге, остро нуждающейся в реконструкции — по Наро-Фоминскому шоссе. Эта трасса, идущая параллельно «большой бетонке», пролегает через крупные деревни, такие как Акулово и Головеньки, а также несколько садоводческих товариществ.

Местные автомобилисты неустанно жалуются на отвратное асфальтовое покрытие дороги: в частности, на выбоины и колеи. Кроме того, их серьезно беспокоит отсутствие фонарей, без которых в темное время суток ездить по шоссе крайне небезопасно. Грезят о реконструкции трассы и пешеходы, вынужденные за неимением тротуаров «прогуливаться» прямо по обочинам. Но хотя власти о проблеме прекрасно осведомлены, практически ничего для ее решения не делается. За одним-единственнным исключением.