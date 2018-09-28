ВЦИОМ: большинство водителей уже не смогут отказаться от машины

По данным исследования ВЦИОМ, опубликованного накануне, в последние годы заметно выросло количество семей, владеющих машиной. Сейчас таких 67% против 48% тремя годами ранее.

Только 25% водителей сообщили, что могут отказаться от частого использования машины. Среди тех, кто ежедневно пользуется личным авто, эта доля ниже — 19%, а среди автовладельцев садящихся за руль несколько раз в неделю, она выше — 42%. Еще 15% не рассматривают отказ от частого использования личного транспорта в связи с удаленностью работы от дома. Для 12% респондентов причинами частого вождения являются удобство передвижения на автомобиле, комфорт и экономия времени.

Каждый десятый опрошенный (11%) не может отказаться от частых поездок, поскольку возит детей в школу, сад или на секции.

Данные опроса говорят, что главная причина отказа от частых поездок на личном авто — высокие цены на бензин (48% респондентов). 15% участников полагают, что люди стараются реже использовать машину из-за дороговизны обслуживания, страховки и налогов. Реже называют такие причины, как большая загруженность дорог (12% ответов) и экономия бюджета (10%).