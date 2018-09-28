ВЦИОМ: большинство водителей уже не смогут отказаться от машины

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса на тему, готовы ли россияне ограничить использование своего автомобиля.
Максим Строкер

По данным исследования ВЦИОМ, опубликованного накануне, в последние годы заметно выросло количество семей, владеющих машиной. Сейчас таких 67% против 48% тремя годами ранее.

Только 25% водителей сообщили, что могут отказаться от частого использования машины. Среди тех, кто ежедневно пользуется личным авто, эта доля ниже — 19%, а среди автовладельцев садящихся за руль несколько раз в неделю, она выше — 42%. Еще 15% не рассматривают отказ от частого использования личного транспорта в связи с удаленностью работы от дома. Для 12% респондентов причинами частого вождения являются удобство передвижения на автомобиле, комфорт и экономия времени.

Каждый десятый опрошенный (11%) не может отказаться от частых поездок, поскольку возит детей в школу, сад или на секции.

Данные опроса говорят, что главная причина отказа от частых поездок на личном авто — высокие цены на бензин (48% респондентов). 15% участников полагают, что люди стараются реже использовать машину из-за дороговизны обслуживания, страховки и налогов. Реже называют такие причины, как большая загруженность дорог (12% ответов) и экономия бюджета (10%).

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28 сентября 2018
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