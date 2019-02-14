Россиянам разрешат зарабатывать на почасовой сдаче своих машин в аренду

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Вадим Сахонько, социальный каршеринг не обойдет Россию стороной и станет доступным уже в самое ближайшее время. Для этого разрабатывается соответствующий софт, приложение и обуждаются вопросы страхования и технического обслуживания.

Продукты, которые будут создаваться, дадут возможность решать, кому ты сдашь в аренду автомобиль: друзьям, знакомым, незнакомцам. Такие машины потеснят сторонний каршеринг, ведь речь идет о тысячах машин, а их число достигнет 50% от общего количества авто в России, — уверен г-н Сахонько.

Правда, для реализации данного проекта необходимо урегулировать все нюансы законодательно. Над чем, по словам эксперта, сейчас и ведется работа.