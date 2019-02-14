Россиянам разрешат зарабатывать на почасовой сдаче своих машин в аренду

Фото: АвтоВзгляд
В этом году у российских автовладельцев может появиться возможность зарабатывать на сдаче личных авто в аренду. Приехал на работу — сдал машину до вечера, получил прибыль, поехал домой. Ночью, пока спишь, опять сдал. Разбогатеем?
Лика Затворная

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Вадим Сахонько, социальный каршеринг не обойдет Россию стороной и станет доступным уже в самое ближайшее время. Для этого разрабатывается соответствующий софт, приложение и обуждаются вопросы страхования и технического обслуживания.

Продукты, которые будут создаваться, дадут возможность решать, кому ты сдашь в аренду автомобиль: друзьям, знакомым, незнакомцам. Такие машины потеснят сторонний каршеринг, ведь речь идет о тысячах машин, а их число достигнет 50% от общего количества авто в России, — уверен г-н Сахонько.

Правда, для реализации данного проекта необходимо урегулировать все нюансы законодательно. Над чем, по словам эксперта, сейчас и ведется работа.

кризис, аренда автомобиля, дорога, трасса, прокат авто, каршеринг
14 февраля 2019
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