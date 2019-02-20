Полицейские-азиаты без суда и следствия отбирают у женщин водительские права

Даже если в государстве приняли решение убрать с дорог «рулевых» в юбках, то почему нет соответствующего закона? По факту в Ашхабаде сейчас попросту без суда и следствия отбирают у представительниц прекрасной половины шоферские «корочки» и эвакуируют их транспорт.

По информации издания «Хроника Туркменистана», только за сутки на спецстоянку было отправлено 120 автомобилей. Свои действия полицейские практически никак не объясняют, ссылаясь на приказ свыше.

Впрочем, местные власти не отчитывались и раньше, когда ввели запрет на эксплуатацию старых машин, вроде LADA, а также транспортных средств с темными цветами кузова.