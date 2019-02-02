Мурашки по коже: внедорожный тест-драйв Nissan Murano

Чего не отнять у «Мурано», так это плавности хода, отсутствия понятия скорости и мягкости, подобной той, что испытывают в отношениях влюбленные до вступления в брак.

Хоть убей, но японцам в погоне за американскими толстосумами таки удалось сделать большой комфортабельный «паркетник» с богатым оснащением и местами даже продуманной эргономикой.

Только в отличие от США, российский потребитель все это дело не очень-то оценил: по итогам минувшего года Murano охмурил немногим меньше 3500 человек. Для сравнения: Nissan Qashqai за этот же период разошелся тиражом свыше 23 000 экземпляров.

Вопрос, как не трудно догадаться, в цене флагманского кроссовера. Точнее, в платежеспособности нашего брата. Ведь виноваты в этом отнюдь не маркетологи: пора признать, что не машины нынче дорого стоят, а мы с вами слишком мало зарабатываем. Что ж, есть стимул.