Мурашки по коже: внедорожный тест-драйв Nissan Murano

Да, задняя ось полного привода Nissan Murano подключается автоматически, а не по велению водителя. Как, впрочем, и нет в арсенале большого японского кроссовера «плюшек», хотя бы на словах позволяющих съезжать на нем с асфальта. Но мы мало того, что съехали, так еще и не застряли. Ну или почти…
Чего не отнять у «Мурано», так это плавности хода, отсутствия понятия скорости и мягкости, подобной той, что испытывают в отношениях влюбленные до вступления в брак.
Хоть убей, но японцам в погоне за американскими толстосумами таки удалось сделать большой комфортабельный «паркетник» с богатым оснащением и местами даже продуманной эргономикой.
Только в отличие от США, российский потребитель все это дело не очень-то оценил: по итогам минувшего года Murano охмурил немногим меньше 3500 человек. Для сравнения: Nissan Qashqai за этот же период разошелся тиражом свыше 23 000 экземпляров.
Вопрос, как не трудно догадаться, в цене флагманского кроссовера. Точнее, в платежеспособности нашего брата. Ведь виноваты в этом отнюдь не маркетологи: пора признать, что не машины нынче дорого стоят, а мы с вами слишком мало зарабатываем. Что ж, есть стимул.
Хотите «кожи-рожи», «панорамы», вентиляции окорочков, акустики от Bose и экранов по всему салону, чтобы «Руки вверх» или «Ноги вниз» не только слушать, но еще и смотреть? Тогда вперед на заработки! Ну или на «Авито» с предложением о продаже внутренних органов — чем вы хуже тех трех с половиной тысяч «ниссанофилов», купивших эту тачку?
Если аргументов недостаточно, то вы просто присядьте в кресло Murano, изготовленное при содействии спецов из NASA. Пусть в космос вы в нем и не улетите, но упитанным американским толстосумом (читай — человеком) почувствуете себя наверняка. Да, мягкости и упругости сидений позавидует любая из вокалисток ВИА «Гра». Как, впрочем, и простору на заднем диване.
А вот мультимедиа заставит поволноваться — нет, сенсоры и камеры прекрасно знают свою работу, но чтобы настроить навигатор или познакомить систему со смартфоном, придется повозиться. На ходу операции с не особо интуитивным головным устройством водителю противопоказаны.
Кстати, если на прямом и ровном покрытии Nissan Murano едет, словно трамвай по рельсам, то в виражах и на рытвинах ведет себя, как медведь. Нет, речь совсем не про неуклюжесть — автомобиль уверенно вваливается в повороты, а буераки преодолевает одним махом.
Попробуем усложнить задачу, и прогоним «Мурано» с дороги. Обрушившиеся с небес полметра снега — лучшее испытание. Так вот: сугроб для «японца» — дело плевое! Если, конечно, между «космическим» сиденьем и мультифункциональным рулем годная прокладка.
Да, приятно врезающийся в ухо звук 249-сильного V6 порождает тягу к приключениям, главное — правильно дозировать усилия на правую педаль. Слушается и X-Tronic, молниеносно реагируя на потребности повелителя «баранки». Даже, казалось бы, непреодолимый бархан, пусть и заставляя капельки пота стекать по волосам спины водителя, Murano все же покоряет.
Вот только одно неосторожное движение, и ты — на брюхе. А как же еще: изрядно буксуя, кроссовер не прочь закопать себя по самый клиренс. Поэтому вызволять его из снежного плена нужно так же деликатно, как раскачивать в танце робеющую однокурсницу. Раскачал — получил результат. Вот они, мурашки по коже…