Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер

Фото www.autocentre.ua
Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортные вопросы, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД. Об этом говорится в протоколе заседания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошедшего в конце марта.
Иван Флягин

Вице-премьер подверг сомнению законность схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на российских дорогах.

Как сообщает РБК, чиновник поделился мнением, что сейчас видеокамеры на дорогах являются скорее средством коммерциализации, а не фиксации нарушений. Он отметил, что существующая схема концессий, когда устройства устанавливают частные компании, зарабатывающие на штрафах водителей, будет пересмотрена.

«Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке с камерой никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — сообщил Акимов и не исключил, что система видеофиксаций нарушений полностью перейдет под государственный контроль в течение ближайших пяти-шести лет.


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видеофиксация, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, дептранс, прокуратура
19 апреля 2019
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