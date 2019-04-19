Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер

Вице-премьер подверг сомнению законность схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на российских дорогах.

Как сообщает РБК, чиновник поделился мнением, что сейчас видеокамеры на дорогах являются скорее средством коммерциализации, а не фиксации нарушений. Он отметил, что существующая схема концессий, когда устройства устанавливают частные компании, зарабатывающие на штрафах водителей, будет пересмотрена.

«Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке с камерой никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — сообщил Акимов и не исключил, что система видеофиксаций нарушений полностью перейдет под государственный контроль в течение ближайших пяти-шести лет.





.