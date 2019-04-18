Как ГИБДД штрафует водителей на автомагистралях

Фото www.mintrans.ru
С каждым годом в России растет число скоростных автомагистралей, которые не пересекаются с другими дорогами на одном уровне, и где нет светофоров и населенных пунктов. Накануне сезона отпусков, нелишним будет напомнить, что на таких трассах действуют особые правила дорожного движения.
Иван Флягин

Самое распространенное нарушение на автомагистралях — это остановка автомобиля на обочине, что категорически запрещает пункт 16.1 ПДД. Ситуация усугубляется тем, что специальные знаки, запрещающие остановку и стоянку, на таких дорогах не устанавливаются, и тех водителей, кто редко на них выезжает, это может ввести в заблуждение.

Подобный запрет по умолчанию распространяется на всю зону действия знака 5.1 «Автомагистраль». Останавливаться на обочине допускается только в случае вынужденной остановки, если, например, автомобиль заглох или пробило колесо. При этом необходимо выполнить все требования безопасности.

Согласно пункту 1 статьи 12.11 КоАП, водителю машины, стоящей без уважительной причины на автомагистрали вне специальной площадки, обозначенной знаками 6.4 или 7.11, грозит штраф в размере 1000 рублей.

А не так давно Министерство транспорта грозилось ужесточить санкции за это нарушение до 3000 рублей. Все дело в том, что в прошлом году на дорогах госкомпании «Автодор» погибло около 400 человек, и 59 из них расстались с жизнью в результате наезда на остановившееся транспортное средство.

Еще один повод расстаться с 1000 рублями на автомагистрали — это опустить стрелку спидометра ниже 40 км в час — то есть нарушить минимально допустимый скоростной режим, разрешенный на такой дороге.

Так что, если ваш автомобиль вдали от дома по каким-то техническим причинам отказывается двигаться быстрее 40 км а час, то вам придется его ремонтировать в местном автосервисе, либо везти его на эвакуаторе, либо ползти в родной город окольными огородами. Напомним, что максимально разрешенная скорость на автомагистрали составляет 110 км в час, либо 130 км в час, о чем информируют соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, на таких трассах запрещается разворот, въезд в технологические разрывы разделительной полосы и движение задним ходом. За нарушение этих правил водителю грозит штраф в размере 2500 рублей.

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18 апреля 2019
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