Как ГИБДД штрафует водителей на автомагистралях

Самое распространенное нарушение на автомагистралях — это остановка автомобиля на обочине, что категорически запрещает пункт 16.1 ПДД. Ситуация усугубляется тем, что специальные знаки, запрещающие остановку и стоянку, на таких дорогах не устанавливаются, и тех водителей, кто редко на них выезжает, это может ввести в заблуждение.

Подобный запрет по умолчанию распространяется на всю зону действия знака 5.1 «Автомагистраль». Останавливаться на обочине допускается только в случае вынужденной остановки, если, например, автомобиль заглох или пробило колесо. При этом необходимо выполнить все требования безопасности.

Согласно пункту 1 статьи 12.11 КоАП, водителю машины, стоящей без уважительной причины на автомагистрали вне специальной площадки, обозначенной знаками 6.4 или 7.11, грозит штраф в размере 1000 рублей.