Как российские таксисты подготовились к Дню защиты детей

Ежедневно фиксируется около 1000 попыток посадить своего ненаглядного ребенка в авто с шашечками без кресла, несмотря на все запреты. Но при этом опция «Детское удерживающее устройство» оказалась самой популярной: по статистике, 60% седоков хотя бы раз ее использовали.

Кстати, пассажиры с детьми в 2 раза чаще выбирают комфорт-класс, а не «эконом».

Самое главное правило, и о нем нельзя забывать — карапузов нужно перевозить только в специальном удерживающем устройстве, а проще говоря в детском кресле. И делать это нужно не для галочки, и не для того, чтобы не получить штраф, а исключительно в целях безопасности.

Чтобы напомнить об этой непреложной заповеди, сервис такси «Ситимобил» 1 и 2 июня будет предлагать в Москве, Подмосковье, Самаре и Ярославле услугу «Детское кресло» совершенно бесплатно.